«Готова на заштатные корпоративы»: Кравец о жизни дочери Машкова в США

Модель и певица Алена Кравец рассказала о жизни дочери актера Владимира Машкова актрисы Марии Машковой в США. Ее цитирует aif.ru

Кравец сослалась на знакомых бизнесменов с Рублевки, у которых есть также недвижимость за рубежом и которым якобы звонит Машкова.

«Маша звонит всем, она готова на любые подработки, любые заштатные корпоративы, детские утренники. Но вся бизнес-элита России объявила ей бойкот. Нечего плохо говорить о нас!» — говорит светская леди.

По мнению Кравец, раньше Машковой давали роли из уважения к отцу.

Мария Машкова около пяти лет назад переехала в США, недавно она получила американское гражданство. Звезда «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником, пара растит двоих детей: 12-летнюю Александру и 13-летнюю Стефанию. До начала СВО актриса регулярно прилетала в Россию ради съемок. Из интервью можно заключить, что ее отношения с отцом натянутые.

Накануне Машкова рассказала о тоске по Родине.

Ранее актриса признавалась, что на протяжении 40 лет инициировала встречи с отцом и хотела, чтобы Машков был в ее жизни. Однако теперь у нее «прошел этот период».