Анджелину Джоли спросили о разводе с Брэдом Питтом

Голливудскую актрису Анджелину Джоли спросили о разводе с актером Брэдом Питтом в новом интервью. Беседу со звездой опубликовало издание The Hollywood Reporter.

По словам Джоли, она до сих пор пытается понять, какими деталями развода можно делиться. Она намекнула, что в «старом Голливуде» разводиться было проще.

«Весь этот грязный процесс проходил приватно, и за вас говорила ваша работа. Теперь публичные отношения другие», — сказала 49-летняя актриса.

Когда у Джоли спросили, готова ли она обсудить детали развода с Питтом, она ответила отказом.

«Нет», — кратко сказала она.

У Джоли и Питта шестеро детей. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. Голливудские звезды развелись в 2019 году, а сейчас они делят имущество.

При этом Джоли призналась, что ей «приходится» проживать в Лос-Анджелесе после развода. Однако она планирует уехать из США, как только ее детям исполнится 18 лет.

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