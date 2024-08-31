«Черпал энергию в женщинах»: звезда фильма «Табор уходит в небо» о романе с Лотяну

Звезда фильма «Табор уходит в небо», заслуженная артистка России Светлана Тома рассказала о романе с режиссером Эмилем Лотяну. Ее цитирует aif.ru.

После расставания Тома сохранила дружбу со снявшим прославившую ее картину Лотяну. Она намекнула, что прощала ему измены, необходимые для вдохновения.

«Эмиль был человеком увлекающимся, черпал энергию в женщинах. И надо было его хорошо знать, чтобы принимать это увлечение», — говорит она.

По словам Светланы Тома, она понимала, что нужно режиссеру.

«Любые ограничения, рамки подрезали ему крылья. Он был не для женщин, которые ревнуют», — делится 77-летняя актриса.

При этом, подчеркнула Тома, режиссер был не развратным, а свободным, о чем и снимал свои картины.

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