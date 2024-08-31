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Эротический триллер c Кидман и Бандеросом удостоился семиминутных оваций в Венеции

Фильму «Плохая девочка» с Кидман аплодировали семь минут на премьере в Венеции

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Louisa Gouliamaki/Reuters

Эротическому триллеру Babygirl («Плохая девочка», «Малышка») аплодировали на протяжении семи минут на премьере на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.

Мероприятие посетили сыгравшие в картине Николь Кидман, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Харрис Дикинсон и режиссер Халина Рейн. Овации прекратились лишь, когда команда фильма вышла из зала.

Сюжет «Плохой девочки» рассказывает об исполнительном директоре крупной компании (Кидман). Женщина ставит на карту всю жизнь, когда начинает бурный роман с молодым стажером. Производством фильма занималась студия A24 («Реинкарнация», «Все везде и сразу», «Из машины» и проч.)

Картина уже получила высокие оценки критиков, удостоившись 82 баллов на Metacritic и 90% «свежести» на Rotten Tomatoes.

До этого Кидман признавалась, что боится смотреть «Плохую девочку» из-за чрезмерно откровенных сцен с собой. Она заявила, что ее роль в картине не похожа ни на одну из тех, что она играла за свою 40-летнюю карьеру. Кидман добавила, что зрители на мировых экранах увидят то, что обычно «скрывают в своих домашних видео».

Ранее сообщалось, что Анжелина Джоли не смогла сдержать слез после восьмиминутных оваций в Венеции.

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