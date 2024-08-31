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Советская Мэри Поппинс вернулась в Россию впервые с начала СВО

Живущая в Мексике актриса Наталья Андрейченко сообщила, что приехала в Москву

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Global Look Press

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», актриса Наталья Андрейченко сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приехала в Россию.

Знаменитость опубликовала в личном блоге, как едет в машине по Москве. Актриса восхитилась видами столицы, а также подписала пост фразой: «Москва, как всегда, самая красивая».

Андрейченко уточнила, что вернулась в Россию ради того, чтобы озвучить свою книгу «Откровение». Ее мемуары, в которых актриса, в частности, рассказала о жизни с композитором Максимом Дунаевским, выйдут к 70-летию фильма «Мэри Поппинс, до свидания!».

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» заявляет, что Андрейченко вернулась в Москву впервые с начала спецоперации. Она уехала из Москвы в США еще в 1991 году к своему тогдашнему супругу Максимилиану Шеллу. А с 2012 года актриса живет в Мексике, практикует сыроедение, занимается йогой и увлекается буддизмом.

Наталья Андрейченко была замужем два раза. Ее первым супругом был композитор Максим Дунаевский. У бывших супругов есть общий сын Дмитрий. С 1985 по 2005 год артистка состояла в браке с Максимилианом Шеллом. У них есть дочь Настасья.

Ранее стало известно, что американскому рэперу Xzibit не дали приехать в Россию.

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