Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину

Один из врачей, обвиняемых по делу смерти американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри — Марк Чавес — признал себя виновным по одному пункту обвинения. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на адвоката актера Биннингера.

По словам юриста, Чавес согласился признать себя виновным в распространении кетамина, за что ему грозит до 10 лет тюрьмы. В рамках сделки со следствием врач согласился также отказаться от своей медицинской лицензии.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Позже полицейские установили подозреваемых в причастности к незаконной поставке Перри наркотиков. Оказалось, что в день трагедии Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамасу дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. Затем звезда «Друзей» потребовал дать ему третью и большую дозу, которая стала для него последней.

Ранее стало известно, что дом, в котором не стало Мэттью Перри, готовят к продаже.