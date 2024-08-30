Стало известно, где будет учиться сын Эдуарда Лимонова

Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова похвасталась mk.ru, что ее сын Богдан от писателя Эдуарда Лимонова поступил на факультет управления и политики в МГИМО.

«Мне кажется, это такой вызов, потому что это уровень образования, где нужно пахать. Я думаю, что в связи со сложившейся сегодняшней обстановкой дипломатов должны готовить серьезно», — подчеркнула знаменитость.

Сам Богдан признался, что самым сложным предметом на ЕГЭ для него была история. Именно к сдаче этого предмета наследник больше всего готовился — и в результате показал хорошие результаты.

«Оказалось, что по факту я был в этом силен», — отметил Богдан.

Екатерина Волкова растит двоих детей от писателя Эдуарда Лимонова, которого не стало в марте 2020 года. Помимо Богдана, у нее также есть дочь Александра. Сейчас девушка учится в школе искусств и выступает в хоре. По словам актрисы, Лимонов хотел, чтобы Александра пела, и она исполнила его мечту.

17 июля артистка делилась редкой фотографией наследницы. Она также публично поздравила Александру с 16-летием.

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