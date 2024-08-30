Серябкина рассказала о работе с Лакостой над совместным треком

Российские исполнители Ольга Серябкина и Коста Лакоста записали новый совместный трек «По улицам». В беседе с 360.ru певица призналась, что у артистов разные стили, однако они сумели найти что-то общее.

По словам Серябкиной, идея записать совместный трек принадлежит Лакосте.

«У нас разные стили, но в этом и суть коллаборации — находить общие точки, находить визуал и звучание. Вообще, общий вайб трека на каком-то правильном балансе», — рассказала певица.

Клип на новый трек артисты сняли на теннисном корте. Помимо других звезд, в нем приняла участие российская теннисистка Светлана Кузнецова. По словам экс-солистки группы «Серберо», она была давно знакома со спортсменкой и гордится тем, что та согласилась присоединиться к проекту.

Коста Лакоста, комментируя работу с Серябкиной, заявил, что идея клипа к нему — это подарок Вселенной, а съемки клипа прошли «ровненько».

До этого певица рассказала, что в построении музыкальной карьеры ей помогла учительница. Она «потакала» ее внутреннему темпераменту и поспособствовала тому, чтобы артистка окончила музыкальную школу.

Ранее Катя Лель пообещала записать трек на галактическом языке.