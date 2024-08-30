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Стас Михайлов о старом выступлении в Донецке: «Или мне конец, или меня дослушают»

Певец Стас Михайлов рассказал, что выступал в клубе Донецка в начале карьеры

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Global Look Press

Певец Стас Михайлов вспомнил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», как начал делать первые шаги в карьере в 1990 году.

Тогда исполнитель только вернулся из армии и оказался с гитарой в клубе в Донецке. Он решил исполнить в заведении песню про брата, которого музыкант потерял годом ранее.

«Там сидели люди в спортивных костюмах. Времена были страшные. Я понимал, что у меня два варианта: или мне конец, или меня дослушают», — рассказал Михайлов.

По словам певца, ему повезло — и его дослушали. Это, подчеркнул Михайлов, были времена, когда он впервые начал выступать на людях.

Также музыкант признался, что в начале карьеры не получал больших денег от своих выступлений. Сейчас, заявил артист, молодым исполнителям гораздо проще начать зарабатывать.

«Тогда очень мало платили. Иногда все зависело от желания человека: он тебя увидел и дал денег. Это школа и не все ее могут пройти», — уверил певец.

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