IOWA о последней роли «Пухляша» в кино: «этот пророческий танец — красивая точка»

Роль в фильме «Бар «МоскваЧики» стала последней для танцора «Пухляша» (настоящее имя — Дмитрий Красилов), которого не стало в декабре 2023 года. Об этом «Пятому каналу» рассказала певица Екатерина Иванчикова (IOWA).

«Никто не знает, когда случится последний день. Поэтому, с одной стороны, это счастье, когда ты успел реализоваться. Эта последняя роль и этот пророческий танец — красивая точка», — сказала она.

По ее словам, эпизод с танцем в фильме был импровизацией, поэтому артистам пришлось придумывать движения в процессе. Она отметила, что режиссер картины Анарио Мамедов позволил им двигаться так, как они чувствовали. Иванчикова добавила, что в фильме зрители снова смогут увидеть живого и улыбающегося «Пухляша».

В мае сообщалось, что мать Дмитрия Красилова Галина посетила премьеру фильма «Как я встретил ее маму», в которой звезда сыграл одну из ролей. Она обращалась к поклонникам «Пухляша» из Little Big со слезами на глазах. Мероприятие проходило в родном городе Красилова Заринске. В комедийном фильме танцор сыграл ловеласа Сашу, который испытывает интерес к своей теще.

Ранее мама «Пухляша» из Little Big опубликовала песню сына.