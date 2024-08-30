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Актер Щербаков заявил, что слухи о его госпитализации «подбрасывают враги»

Актер Щербаков не знает, почему СМИ сообщили о его госпитализации

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Global Look Press

Народный артист России Борис Щербаков заявил «Газете.Ru», что он в полном порядке и находится дома. Так актер прокомментировал информацию о своей госпитализации из-за нарушения сердечного ритма.

«Дома я, в полном порядке. Это какие-то враги подбрасывают информацию. Непонятно, почему и зачем. И зачем, непонятно», — сказал он.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Щербакова госпитализировали в отделение кардиологии. По данным канала, актер пожаловался на слабость, одышку и боли в животе и не мог ничего есть. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать терапию. Отмечается, что Щербакова несколько лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз.

Ранее сообщалось о госпитализации режиссера и актрисы Светланы Дружининой, однако она опровергла эту информацию.

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