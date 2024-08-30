Борису Щербакову потребовалась помощь врачей

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали в отделение кардиологии с нарушением сердечного ритма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник канала отмечает, что 74-летний актер пожаловался на слабость, одышку и боли в животе, он не мог есть. Врачи стабилизировали состояние и подобрали для терапию. Спустя неделю после госпитализации, пишет издание, Щербакова выписали с позитивной динамикой под постоянное наблюдение. Ему необходимо соблюдать рекомендации по питанию и нагрузкам.

Mash напомнил, что актера много лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз, два года назад ему удалили почку из-за злокачественной опухоли.

Его супруга, российская актриса Татьяна Бронзова рассказывала, xто после операции у артиста наступила длительная ремиссия. Сама Бронзова также вышла в ремиссию после борьбы с раком, который диагностировали ей 16 лет назад.

Ранее в Москве после поножовщины был госпитализирован внук художницы Нестеровой.