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Организаторы визита Орнеллы Мути в Россию уточнили слухи об утере ее багажа

Друзья актрисы Мути заявили, что с багажом актрисы в России все в порядке

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Организаторы визита итальянской актрисы Орнеллы Мути в Россию уточнили слухи об утере ее багажа на пути в Санкт-Петербург. Друзей 69-летней звезды цитирует kp.ru.

По словам осведомленных лиц, Мути прилетела в в Санкт-Петербург 4 утра, ее с багажом все в порядке, чемоданы и наряды актрисы на месте.

«Сейчас гостья отдыхает от долгого перелета. Никаких казусов у нас нет. В планах экскурсия по городу», — рассказали они.

31 августа Мути будет открывать персональную выставку художника Никаса Сафронова и с ним даст залп с Петропавловской крепости. Среди приглашенных на вернисаж гостей значатся Михаил Боярский, Эдуард Хиль-младший, музыкант Якуб Суворов и оперный певец Василий Герелло.

Накануне источники Telegram-канала Mash сообщили, что утерян чемодан Мути с памятными вещами из гардероба актрисы — платьями от Джорджио Армани (подарками самого модельера), сумкой Valentino, а также платком Chanel, в котором юная артистка познакомилась с Сальвадором Дали.

Весной Мути, регулярно бывающая в России, посетила Московскую неделю моды.

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