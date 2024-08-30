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Сестра Жанны Фриске устроила скандал в поликлинике

Певица Наталья Фриске со скандалом заставила врача принять ее мать

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friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья устроила скандал в поликлинике из-за матери. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша возмутилась, что врачи в одной из клиник Москвы несколько раз отменяли прием матери. После жалоб в соцсетях ей перезвонили из медицинского учреждения и пригласили приходить в любой день, но после вновь отменили запись — уже когда женщины ждали приема в коридоре.

Фриске объяснили, что врач уходит в отпуск.

«У меня уже из ушей пар, из ноздрей дым. Я им говорю: «Вы обнаглели? Что за фигня такая?» Пока скандал не подняла, не приняли», — пожаловалась она.

Мать блогерши смогла попасть на прием и получить позже. Как позже объяснили сотрудники клиники, в системе произошел сбой, и из-за этого были проблемы с записями.

Предпринимательница уже рассказывала, что пошла в платное отделение одной из больниц и просила оказать помощь за деньги, но ей отказали. По мнению Фриске, только обладая связями, можно рассчитывать на человеческое отношение к пациенту или лечиться только в супердорогой клинике.

Ранее Фриске показала любимое фото с сестрой Жанной, когда та была беременной.

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