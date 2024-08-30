Полнометражный «Лунтик» стал лидером проката в день премьеры

Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» стал лидером проката в день премьеры. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Полнометражная версия приключения пришельца-пчелы Лунтика заработал 21 млн рублей за 29 августа и сможет собрать 80-100 млн рублей к концу первых выходных проката, предполагают аналитики издания.

Еще одна новинка, «Ларго Винч: Гнев прошлого», разместилась на четвертой строчке по результатам премьерного дня с 3,5 млн рублей.

Романтическая драма «Подростки: Первая любовь» стартовала ниже ожидаемого и заняла седьмое место по результатам сборов 29 августа с 2 млн рублей.

«Лунтик. Возвращение домой» поставил рекорд еще до премьеры. К 28 августа предпродажи фильма по мотивам мультсериала о Лунтике составили 4,2 млн рублей. Это больше, чем у российских анимационных проектов «Финник», «Маша и медведь в кино: Скажите «Ой!», «Три богатыря. Ни дня без подвига».

Ранее режиссер Константин Бронзит назвал полнометражного «Лунтика» одной из лучших работ в своей карьере.