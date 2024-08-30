Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Концерт Канье Уэста в Москве пришлось отложить

Рэпер Канье Уэст не ответил организаторам его концерта в Москве

close
Global Look Press

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве пришлось отложить на неопределенное время. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на организаторов.

Стороны, уточняет канал, уже обговорили детали выступления, оставалось утвердить площадку и подписать договор. Ответа от артиста не дождались.

Изначально концерт планировали провести в начале сентября, однако к концу августа стало очевидно, что выступление вряд ли состоится.

О концерте Канье Уэста заговорили после его приезда в Москву в 2024 году. Он осмотрел две площадки для возможного выступления — «Лужники» и «ВТБ Арену» — и посетил день рождения модельера Гоши Рубчинского.

Первой о приезде Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у музыканта состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Уэста нет.

Позже стало известно, что за концерт в России Канье Уэст запросил $5 млн.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст хочет уйти из музыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами