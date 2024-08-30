Концерт Канье Уэста в Москве пришлось отложить

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве пришлось отложить на неопределенное время. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на организаторов.

Стороны, уточняет канал, уже обговорили детали выступления, оставалось утвердить площадку и подписать договор. Ответа от артиста не дождались.

Изначально концерт планировали провести в начале сентября, однако к концу августа стало очевидно, что выступление вряд ли состоится.

О концерте Канье Уэста заговорили после его приезда в Москву в 2024 году. Он осмотрел две площадки для возможного выступления — «Лужники» и «ВТБ Арену» — и посетил день рождения модельера Гоши Рубчинского.

Первой о приезде Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у музыканта состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Уэста нет.

Позже стало известно, что за концерт в России Канье Уэст запросил $5 млн.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст хочет уйти из музыки.