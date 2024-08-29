Сергей Селин осудил Калныньша за слова о долгах СССР: «Будь мужиком»

Актер Сергей Селин назвал неправдой высказывание латвийского артиста Ивара Калныньша, который в мае нынешнего года намекнул, что Госкино не доплачивало ему за работу. Слова звезды «Улиц разбитых фонарей» передает aif.ru.

«Ивар, ну будь ты мужиком, ну правда. Я прям честно говорю тебе — оставайся мужиком. А ты настоящий мужчина, настоящий», — заявил актер.

Селин напомнил Калныньшу, как однажды работал с ним над одним из проектов. Он заявил, что будет разговаривать с актером «по-мужски». По словам Селина, актерский талант Калныньша проявился в СССР и на тот момент артиста не смущали предлагаемые гонорары.

Также заслуженный артист России отметил, что латвийский актер постоянно зарабатывал на проектах в России, когда кино в Латвии столкнулось с проблемами после распада СССР. Селин заявил, что российские коллеги «подставили ему плечо», когда в Латвии не было работы.

29 мая Ивар Калныньш рассказал о долгах Советского Союза перед ним. Также актер сообщил, что прекратил общение с актерами из России, но поддерживает связь с украинскими коллегами. Калныньш выразил мнение, что его звонки некоторым российским звездам могут подставить знаменитостей, так как артист убежден, что звонки могут прослушивать.

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