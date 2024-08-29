Стала известна программа завершающих дней фестиваля «Театральный бульвар»

В Москве 30 и 31 августа пройдут завершающие спектакли, паблик-токи, музыкальные концерты фестиваля «Театральный бульвар», сообщается на сайте мэра столицы.

Как рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, фестиваль «Театральный бульвар» проходил в столице семь недель. По его словам, изначально его планировали завершить 11 августа, но по просьбам зрителей фестиваль был продлен до конца лета.

«Фестиваль успел полюбиться москвичам и гостям столицы, некоторые зрители приезжают к нам каждые выходные, а многие именитые актеры и ведущие театры столицы принимали участие не один раз. Мы хотим сделать последние дни фестиваля теплым и душевным событием и для наших зрителей, и для артистов, которые все это время дарили москвичам возможность насладиться театральным искусством прямо на бульварах», — отметил он.

Так, 30 августа на основной сцене амфитеатра на Покровском бульваре артисты театр-сцены «Мельников» покажут спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», а также спектакли «Семейная картина» Московского губернского театра и «Дракон» артистов «Мастерской Дмитрия Брусникина» и Театра на Таганке. Кроме того, в этот день на площадке с опен-током для выступит актриса театра и кино Ирина Безрукова.

В свою очередь, на малой сцене Чистопрудного бульвара пройдут показы спектакля «Цветик-семицветик» театр-студии «Культрас» и спектакля «Записки Черномора» театра «Трикстер».

Кроме того, на музыкальной сцене Пушкинской площади пройдет гала-концерт «Голос над миром» с участием звезд театра «Ла Скала» и Государственного академического Большого театра России.

В последний день лета, 31 августа, на Пушкинской площади гости фестиваля смогут посетить литературную программу «C Пушкиным на дружеской ноге», спектакль «Пятое время года. Любовь…», музыкальные номера из постановки «Мюзикл на чердаке» и проект Zventa Sventana.

Гостей основной сцены в амфитеатре «Яма» ждут спектакли «Скажи, что ты меня любишь» и «Всюду жизнь». Также народный артист России Андрей Соколов проведет творческий вечер, а актриса Александра Ребенок представит моноспектакль «Школа этикета».

Кроме того, оба дня на Чистопрудном бульваре будет работать мастерские «Квартеатр», «Театр. Вместе» и «Театральный джем».