Российский актер назвал лучшие отечественные фильмы XXI века

В рейтинг лучших российских фильмов XXI века можно внести фильмы «Чебурашка» и «Салют-7». Об этом в интервью НСН рассказал актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников.

«Я бы отметил «Салют-7», потому что это очень удачное и захватывающее кино, раскрывающее яркие страницы отечественной космонавтики. И как абсолютное сочетание и коммерческого успеха, и хорошего фильма — «Чебурашка», которого можно посмотреть всей семьей», — сказал он.

По его словам, в течение длительного времени актуальными также будут фильмы на военную тематику. При этом Угольников отметил, что некоторым зрителям может быть интуитивно тяжело смотреть такие фильмы.

Исследование книжного сервиса Литрес, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что самым продаваемым произведением стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а одноименный фильм Михаила Локшина — самой кассовой экранизацией. Общий сбор картины составил более двух миллиардов рублей. На втором месте оказался фильм «Сто лет тому вперед», снятый Александром Андрющенко по мотивам одноименного произведения Кира Булычева, его выручка составила более полутора миллиардов рублей.

Ранее стало известно, какие фильмы выходят в кино и в сети в сентябре 2024 года.