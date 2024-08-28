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«Как мужик»: Буйнов рассказал, кто командует в его доме

Певец Буйнов признался, что дома занимается ремонтом, а жена — бюджетом

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Телеканал «НТВ»

Народный артист России Александр Буйнов рассказал, кто командует в его доме. О семье певец побеседовал с «Пятым каналом» на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Я командую. Как и любой мужик я знаю, как дом устроен, где какие трубы проходят, где штукатурка отвалилась», — сказал 74-летний Буйнов.

Буйнов заверил, что точно знает, как починить все вышеперечисленное и занимается ремонтом, поэтому обмануть его при выполнении таких работ невозможно. Супруга Буйнова Алена Гутман, добавил он, тоже командует по хозяйству, а также полностью управляет семейным бюджетом.

Буйнов женат на Гутман уже более 30 лет, она также выступает его продюсером.

Накануне Буйнов рассказал, что получил травму голеностопа и колена. Артист травмировал ногу во время занятия спортом. На фестивале «Новая волна» артист ходил, прихрамывая.

Ранее Буйнов признался, что все эти полвека мечтает о поцелуе с народной артисткой России Аллой Пугачевой.

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