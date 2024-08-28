«Мираж» перечислил миллион пострадавшим от нападения ВСУ

Группа «Мираж» перечислила миллион рублей жителям приграничных областей, пострадавшим от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба коллектива.

Как рассказал лидер группы Алексей Горбашов, музыканты не смогли оставаться равнодушными к тому, что происходит сейчас в Курской и Белгородской областях.

«Более 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, многие из них уезжали настолько спешно, что успели захватить с собой лишь документы. Мы часто бывали с концертами и в Курске, и в Белгороде, и в областных центрах. Наверняка среди пострадавших есть и наши зрители, те, кто приходили к нам на концерты, кто любит и слушает наши песни. И эти люди сейчас оказались в беде», — объяснил он мотивы группы.

Миллион рублей артисты перечислили в фонд помощи, созданный Синодальным отделом по благотворительности Русской Православной Церкви.

«Мы уверены, что деньги, перечисленные в этот фонд, попадут по назначению», — заявил Горбашов.

До этого группа покупала и отправляла вещи в детские дома, ездила туда с концертами, выступала на российской военной базе в Сирии, в госпитале Вишневского.

Накануне актриса и певица Настасья Самбурская сообщила , что разобрала свои вещи, чтобы пожертвовать на благотворительность. Самбурская планирует отдать часть своей одежды беженцам из Курской области.

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