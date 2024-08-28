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«Я никуда и не уходила»: певица Натали отреагировала на слухи о возвращении к корпоративам

Певица Натали призналась, что не приостанавливала карьеру после утраты мужа

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Телеграм-канал «Натали»

Певица Натали не приостанавливала работу после утраты мужа, продюсера Александра Рудина. Об этом она рассказала kp.ru, комментируя новости о том, что она возвращается к корпоративам после перерыва и снижает гонорар с 2 млн рублей до 1 млн.

«Во-первых, я таких цен даже и не знаю. Во-вторых, я никуда и не уходила вообще... Как была работа, так и есть», — сказала певица.

По ее словам, после трагичных событий в жизни она просто перестала появляться на телевидении и давать интервью, однако ее работа продолжалась. При этом Натали уточнила, что пока она будет работать в спокойном режиме и делать только то, на что у нее будет хватать энергии, в том числе давать концерты.

«Про цены, честно сказать, вообще не знаю. Этим всегда занимался директор, и продолжает заниматься. Меня сейчас это не очень волнует, я в другом режиме функционирую», — добавила она.

28 августа SHOT сообщал, что Натали вдвое уменьшила свои гонорары. По его данным, в райдер артистки входят перелеты бизнес-классом, поездки на Mercedes Benz с «водителем без лишних вопросов» и заселение в лучшую гостиницу города. Спиртное в гримерке — «по договоренности», снимки и видео с поклонниками нужно согласовывать заранее.

В июле Натали анонсировала выход первой песни после потери мужа, продюсера Александра Рудина. По ее словам, она решилась записать новую песню, когда получила «послание» от мужа. Тогда Натали решила: супруг хотел бы, чтобы она улыбалась и строила свое личное счастье. Продюсера не стало в июле 2023 года.

Ранее Натали снялась в наряде, облегающем ее фигуру.

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