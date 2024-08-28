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Киркоров призвал молиться о здоровье Дружининой

Певец Киркоров назвал Дружинину кинодивой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в беседе с NEWS.ru призвал молиться за здоровье актрисы и режиссера Светланы Дружининой.

Киркоров назвал Дружинину удивительной женщиной и кинодивой со «стержнем».

«Она не последняя, но одна из последних величайших актрис, режиссеров в нашей стране. Дай Бог ей здоровья, моя дорогая», — заявил артист.

В августе РЕН-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Дружинину госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, актриса находится в реанимации. Отмечается, что у нее возникли проблемы с легкими на фоне онкологического заболевания.

Сама Дружинина заявила «Газете.Ru», что «нормально живет и работает». Она призналась, что ей надоели слухи об ухудшении состояния здоровья. Режиссер попросила «отстать» от нее.

19 июня Дружинина представила новые части приключенческой саги: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» в Российском культурно-информационном центре в Софии (Болгария).

На российские экраны первый фильм «Мир» вышел пятого октября 2023 года, а следующий под названием «Война» — 16 ноября того же года.

Ранее Светлана Немоляева назвала ерундой слухи об ухудшении здоровья.

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