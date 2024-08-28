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Стало известно о состоянии Мадянова на фоне слухов об экстренной госпитализации

Агент актера Мадянова опровергла сообщения о его госпитализации

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Появившиеся в сети сообщения о госпитализации заслуженного артиста России Романа Мадянова не соответствуют действительности, заявила его агент Светлана. В беседе с 360.ru она пообещала «разобраться» с источниками непроверенных слухов.

«Нет, вы что. Все в порядке», — заверила Светлана в ответ на вопрос, правда ли Мадянов находится в тяжелом состоянии.

По словам агента, актер в данный момент продолжает активно работать и сниматься в кино.

Напомним, сегодня появилась информация, что Мадянова госпитализировали с коксартрозом, который может привести к полной инвалидности при несвоевременном лечении. Сообщалось, что актеру провели операцию по частичному протезированию сустава, он восстанавливается.

Ранее актер Мадянов ответил на сообщения о раке.

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