Стало известно о состоянии Мадянова на фоне слухов об экстренной госпитализации

Появившиеся в сети сообщения о госпитализации заслуженного артиста России Романа Мадянова не соответствуют действительности, заявила его агент Светлана. В беседе с 360.ru она пообещала «разобраться» с источниками непроверенных слухов.

«Нет, вы что. Все в порядке», — заверила Светлана в ответ на вопрос, правда ли Мадянов находится в тяжелом состоянии.

По словам агента, актер в данный момент продолжает активно работать и сниматься в кино.

Напомним, сегодня появилась информация, что Мадянова госпитализировали с коксартрозом, который может привести к полной инвалидности при несвоевременном лечении. Сообщалось, что актеру провели операцию по частичному протезированию сустава, он восстанавливается.

Ранее актер Мадянов ответил на сообщения о раке.