«Добрая, хорошая девочка»: Наташа Королева рассказала о жене своего сына

Певица Наташа Королева призналась, что ее радует хозяйственность супруги сына Архипа Глушко, с которой он познакомился в стриптиз-клубе, где она танцевала. Об этом она рассказала kp.ru.

По ее словам, она довольна выбором сына, потому что рядом с женой его быт будет налажен.

«Невестка у меня прекрасная, умелая. Умеет шить, вышивать, готовить. Одним словом, добрая, хорошая девочка. Они проверили свои чувства четырьмя годами вместе. Порой за этот срок люди разбегаются, а их любовь стала только крепче, поэтому я очень рада, что Архип нашел свою судьбу», — сказала Королева.

21 августа Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (Тарзан) объявили, что их сын Архип женился на Мелиссе Валынкиной. Глушко-младший организовал торжество в день свадьбы его родителей.

Архип Глушко познакомился с Мелиссой Валынкиной в стриптиз-клубе. По словам Королевой, сын в тот период «заливал тоску» по своей первой любви, но не смог пройти мимо беды девушки. У пары начались отношения с дружбы, которые потом переросли в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева потратила на свадьбу сына несколько миллионов рублей.