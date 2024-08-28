Звезда «Суперстар» хочет покаяния Пугачевой

Певец Игорь Наджиев, участник и финалист 4-го сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение», ждет извинений от Аллы Пугачевой за то, что артистка якобы разрушила его карьеру. Об этом исполнитель рассказал YouTube-каналу «Ломовка Live».

«Видит Бог, если Алла Борисовна обратится к Игорю Наджиеву, вот как она к старцу Михайлову обратилась, я бы хотел получить от нее покаяние вообще-то. Личное», — заявил он.

Также Наджиев уверил, что был не единственным артистом, пострадавшим от Пугачевой. По его словам, список «очень большой». Еще в начале августа исполнитель обвинил Пугачеву в том, что та якобы посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Музыкант уточнял, что узнал об этом из уст самой Валентины.

Наджиев предложил, что сведение счетов было из-за того, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», изначально написанные для Пугачевой Раймондом Паулсом, были отданы Легкоступовой.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее Галкин порадовался, что Пугачева уехала из России.