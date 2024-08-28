Ирина Аллегрова «наехала» на журналистов

Певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины. Конфликт попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Звездач».

В ролике исполнительница собирается садиться в автомобиль, но, передумав, обращается к прессе: «Вот скажите, обязательно светить мне в лицо? Лола мало на вас наехала? Я сейчас еще хуже на вас наеду!» Затем Аллегрова не стала продолжать конфликт. Она села в машину и уехала.

В комментариях под видео интернет-пользователи разошлись во мнении: некоторые посчитали, что артистка правильно сделала, что «осекла» журналистов, а другие обвинили ее в высокомерии.

«Ведите себя достойно, господа звезды! Это выбранный вами путь»; «Зная Ирину Александровну, ее сложно вывести… Вот как?»; «Никакого скандала! Ирина возмутилась, и правильно!» — написали в комментариях.

В конце мая Аллегрова раскритиковала участников шоу «ВИА Суперстар», которые исполняли ее песни в рамках программы. Она поставила ноль баллов коллективам «Лейся песня» и «Стрелки». Последних исполнительница также обвинила в самолюбовании на сцене.

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