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Галкин порадовался, что Пугачева уехала из России

Актер Борис Галкин назвал правильным отъезд Пугачевой из России

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Заслуженный артист РФ Борис Галкин порадовался, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали из России. Его слова передает издание aif.ru.

«Правильно сделали, что эмигрировали. Потому что такие товарищи России не нужны», — заявил актер.

По его словам, «нечего делать в России» тем людям, которые не разделяют ее позиции. Также Галкин назвал Пугачеву «надутым мыльным пузырем», отметив, что как певицу больше ценит артистку Ольгу Кормухину. Последняя, заявил артист, никогда не пиарилась в отличие от Примадонны. Галкин подчеркнул, что еще Кормухина часто ездит в Донбасс, поэтому ее «поступки говорят сами за себя».

«Ну, а то, что творит Максим... Печально наблюдать — он был хороший ведущий детской передачи. Но что-то произошло там с головой...» — посетовал Галкин.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль.

3 августа сообщалось, что Пугачева может снова посетить Россию. Также ходили слухи, что у артистка планирует дать большой сольный концерт на родине. Однако позднее Галкин опроверг информацию о выступлениях исполнительницы.

Ранее Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) захотел дать совместный концерт с Вайкуле.

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