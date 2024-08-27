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Макаревич захотел дать совместный концерт с Вайкуле: «Не так плохо звучит»

Певец Андрей Макаревич заявил, что может сделать совместный концерт с Вайкуле

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Илья Питалев/РИА Новости

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм», что хотел бы сделать совместный концерт с Лаймой Вайкуле.

«Сейчас у нас набежало столько совместно спетых песен, что мы можем совместно концерт сделать, между прочим. Это не так плохо звучит», — поделился артист.

Макаревич предположил, что их совместный концерт будет интересен во многих городах и странах. Певец добавил, что ему всегда нравилась Вайкуле. Музыкант считает коллегу чудесной женщиной.

«(Вайкуле) нравилась ее вкусом, ее тембром голоса, ее очень узнаваемой манерой двигаться», — рассказал исполнитель.

Макаревич рассказал, что четыре года назад Вайкуле предложила ему впервые выступить на ее фестивале «Рандеву». Артист согласился, так как любит эксперименты. По словам музыканта, ему было приятно и интересно.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

Ранее Андрей Макаревич рассказал об отношениях с Пугачевой.

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