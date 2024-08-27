Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Андрея Макаревича сыграет главную роль в фильме про проблему отцов и детей

В Москве начались съемки комедии «Мужские правила моего деда»

close
100%
Пресс-служба Russian World Vision

В Москве стартовали съемки семейной комедии «Мужские правила моего деда». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Russian World Vision».

История фильма «Мужские правила моего деда» затрагивает тему поколений, где отцы и дети по-разному видят мир, и здесь не может быть правильного или неправильного — каждый из них прав и не прав одновременно. По сюжету герой Виктор Богданов решает воспитать из своего внука Леши настоящего мужчину. Он выкрадывает мальчика и отправляется с ним в незабываемое приключение.

В главных ролях — Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич. Сценарист и режиссер проекта — Павел Воронин. Также в картине сыграли Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Роман Мадянов-младший.

Исполнитель роли Виктора Роман Мадянов назвал своего персонажа ворчливым дедом, которому недолго осталось после потери супруги. По словам актера, Виктор не разделяет современные методы воспитания, так как для него жизнь — это борьба.

Максим Матузный, сыгравший Лешу, отметил, что с Мадяновым очень интересно работать.

«Он очень быстро перевоплощается, настолько, что его бывает не узнать», — поделился артист.

Выход картины запланирован на 2025 год.

Ранее звезда «Уэнcдэй» вспомнила, как прослушивалась на роль Зендеи в «Дюне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами