Сын Андрея Макаревича сыграет главную роль в фильме про проблему отцов и детей

В Москве стартовали съемки семейной комедии «Мужские правила моего деда». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Russian World Vision».

История фильма «Мужские правила моего деда» затрагивает тему поколений, где отцы и дети по-разному видят мир, и здесь не может быть правильного или неправильного — каждый из них прав и не прав одновременно. По сюжету герой Виктор Богданов решает воспитать из своего внука Леши настоящего мужчину. Он выкрадывает мальчика и отправляется с ним в незабываемое приключение.

В главных ролях — Роман Мадянов, Агата Муцениеце, Максим Матузный, Глеб Бочков, Иван Макаревич. Сценарист и режиссер проекта — Павел Воронин. Также в картине сыграли Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Роман Мадянов-младший.

Исполнитель роли Виктора Роман Мадянов назвал своего персонажа ворчливым дедом, которому недолго осталось после потери супруги. По словам актера, Виктор не разделяет современные методы воспитания, так как для него жизнь — это борьба.

Максим Матузный, сыгравший Лешу, отметил, что с Мадяновым очень интересно работать.

«Он очень быстро перевоплощается, настолько, что его бывает не узнать», — поделился артист.

Выход картины запланирован на 2025 год.

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