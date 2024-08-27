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Мошенники требуют миллион рублей от имени Ирины Дубцовой

Певица Ирина Дубцова заявила, что мошенники вымогают деньги от ее имени

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Ирина Дубцова предупредила, что мошенники вымогают деньги от ее имени. Слова артистки передает издание Voice.

«С моего номера (якобы с моего) пишут моим друзьям и коллегам и просят перевести миллион рублей и другие суммы», — заявила исполнительница.

Она подчеркнула, что таким образом действуют мошенники. Дубцова попросила друзей и знакомых не переводить никому деньги.

В начале августа продюсер Иосиф Пригожин рассказывал, что ему «ежечасно» поступают звонки от злоумышленников, которые придумывают все более ухищренные способы обмана. Однажды, вспомнил он, ему поступил звонок от якобы продюсера Инны Маликовой, которая попросила дать взаймы 300 тыс. рублей.

Тогда, признался продюсер, он чуть не отправил деньги, поскольку звонок был осуществлен по видео. Его спасло лишь то, что он перезвонил уже настоящей Маликовой, чтобы уточнить детали перевода.

15 августа Центральный банк России предостерегал, что мошенники стали чаще использовать дипфейк-технологии в целях хищения денежных средств граждан. Они создают реалистичное видео с человеком, которое впоследствии рассылают его друзьям и близким через социальные сети.

Ранее стало известно, что обманутая мошенниками Долина продает еще одну квартиру.

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