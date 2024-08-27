«Уже два года назад похоронили»: Светлана Дружинина ответила на сообщения о госпитализации

Народная артистка РФ Светлана Дружинина заявила «Газете.Ru», что «нормально живет и работает». Так она прокомментировала сообщения СМИ о своей госпитализации.

«Вы мне надоели. Меня уже два года назад похоронили. Я нормально работаю, живу. Отстаньте от меня. Выпустите не слух, а опровержение. Я нормально работаю. Меня вызвали на серьезные переговоры», — сказала она.

До этого РЕН-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Дружинину госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, актриса находится в реанимации. Отмечается, что у нее возникли проблемы с легкими на фоне онкологического заболевания.

Ранее в Москве был госпитализирован актер и куплетист Николай Бандурин.