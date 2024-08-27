Шоу дронов отменили в Челябинске после возмущения горожан

В Челябинске после возмущения горожан отменили шоу дронов, приуроченное ко Дню города. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на мэра города Наталью Котову.

Котова назвала недостоверной информацию о том, что администрация Челябинска планировала потратить денежные средства на шоу дронов в то время, как беспилотных летательных аппаратов не хватает в зоне СВО.

«Важно уточнить: шоу планировалось как подарок Челябинску, горожанам от одного из предприятий, полностью на внебюджетной основе. Принято решение об его отмене. Челябинск и Челябинская область регулярно отправляет грузы, в том числе с дронами на передовую», — уточнила она.

О готовящемся шоу дронов до этого рассказала начальник управления культуры Элеонора Халикова. После шоу дронов должна была пройти презентация нового светомузыкального фонтана на реке Миасс. После выступления Халиковой власти попросили СМИ не анонсировать шоу дронов. Жители города запустили петицию против шоу дронов, которая набрала больше 38 тысяч подписей.

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