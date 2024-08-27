Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Светлану Дружинину госпитализировали

РЕН ТВ: режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина госпитализирована в Москве

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Народную артистку России и создательницу серии фильмов о гардемаринах Светлану Дружинину доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, режиссер попала в больницу вечером 27 августа. Однако причина, а также другие детали госпитализации артистки неизвестны.

19 июня Дружинина представила новые части приключенческой саги: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» в Российском культурно-информационном центре в Софии (Болгария).

На российские экраны первый фильм «Мир» вышел пятого октября 2023 года, а следующий под названием «Война» — 16 ноября того же года. На светской премьере одной из картин произошел скандал: в СМИ писали, что Дружинина оттолкнула актрису Анастасию Макееву.

Постановщица вышла на красную дорожку, как вдруг к ней подбежала Макеева. Она начала восхвалять режиссера и захотела обняться, но Дружинина отогнала артистку. В итоге Макеева ушла с дорожки, дожидаясь своей очереди.

Позднее Дружинина уточняла, что в ее действиях не было злого умысла. Она боялась, что Макеева наступит ей на мозоль.

Ранее сообщалось, что солист группы «На-на» разбил телефон фаната.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами