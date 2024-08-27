Светлану Дружинину госпитализировали

Народную артистку России и создательницу серии фильмов о гардемаринах Светлану Дружинину доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, режиссер попала в больницу вечером 27 августа. Однако причина, а также другие детали госпитализации артистки неизвестны.

19 июня Дружинина представила новые части приключенческой саги: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» в Российском культурно-информационном центре в Софии (Болгария).

На российские экраны первый фильм «Мир» вышел пятого октября 2023 года, а следующий под названием «Война» — 16 ноября того же года. На светской премьере одной из картин произошел скандал: в СМИ писали, что Дружинина оттолкнула актрису Анастасию Макееву.

Постановщица вышла на красную дорожку, как вдруг к ней подбежала Макеева. Она начала восхвалять режиссера и захотела обняться, но Дружинина отогнала артистку. В итоге Макеева ушла с дорожки, дожидаясь своей очереди.

Позднее Дружинина уточняла, что в ее действиях не было злого умысла. Она боялась, что Макеева наступит ей на мозоль.

Ранее сообщалось, что солист группы «На-на» разбил телефон фаната.