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Дмитрий Дюжев перевоплотился в Джо Байдена

Актер Дюжев станет президентом США Джо Байденом в сериале «Гудбай»

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ТНТ

Актер Дмитрий Дюжев сыграет главную роль в сериале Евгения Невского «Гудбай» о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию. Об этом «Газете.Ru» сообщили телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production.

В комедийном сериале также снимутся Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.

По сюжету сериала Байден решил разобраться, почему санкции работают не как запланировано, и прилетел в Россию. В первый же день он потерял документы, но нашел друга. Президенту США придется работать учителем английского языка, чтобы попытаться вернуться домой, в то время как вместо него в США отправляется российский пенсионер Иваныч.

Дюжев признается: ему нравятся роли, в которых можно буквально побыть другим человеком.

«Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное — показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра», — говорит актер, отмечая, что в сериале будет рассказана добрая и смешная история.

По словам креативного продюсера проекта Александра Балдина, сериал заставит задуматься над отношениями между Россией и Америкой, показывая их через призму юмора и абсурда, и, возможно, поможет лучше понять друг друга.

«Взаимоотношения двух стран часто становятся предметом серьезных политических дискуссий, но нам хотелось рассмотреть их с другой стороны — показать, что даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее. К тому же, политическая сатира позволяет нам исследовать культурные стереотипы и предрассудки, делая это с юмором и легкостью, без обид», — отметил Балдин.

Премьера сериала «Гудбай» состоится на телеканале ТНТ.

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