Валерий Пономаренко о конфликте с вдовой брата: «Ей обидно, что Саша ушел, а не я»

Юморист Валерий Пономаренко признался, что мог бы помириться с вдовой брата Александра Анной. Об этом звезда «Кривого зеркала» сообщил на программе «Жизнь и судьба».

«На самом деле я не общаюсь с ней только по ее инициативе. Я всегда открыт и даже готов простить ее за то, что она наговорила про меня. Но нет ответного шага навстречу», — заявил Пономаренко.

Причиной конфликта между Анной и Валерием стали споры за наследство Александра: женщина оформила все имущество супруга на себя, а Валерий выступил против. Также Анна возмущалась, что деверь не помог ей выплатить оставшиеся после кончины Александра долги.

По словам Валерия, вдова хочет, чтобы именно он отдал «созданные ее семьей долги». Мужчина посетовал, что Анна оставила незамеченным все, что он сделал для брата.

«Она почему-то посчитала, что я недостаточно помог. Хотя я делал все, чтобы Сашу вытащить. Второе — ей было обидно, что Саша ушел, а не я», — заявил Пономаренко.

Александр Пономаренко не стало 24 декабря 2022 года в возрасте 55 лет. О том, что у юмориста обнаружили рак, стало известно в ноябре того же года.

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