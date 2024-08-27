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Заслуженную артистку РСФСР Светличную признали неизлечимо больной

Mash: Светличную признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, заслуженная артистка жалуется на постоянные боли в ушах, голове и горле.

«Она не может передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежит в кровати. Максимум, что ей под силу, это присесть и дать согласие на оформление паллиатива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артистка будет получать симптоматическую помощь, купирующую болевой синдром и поддерживающую ее состояние, а также психологическую помощь до конца жизни.

В конце июля невестка Светланы Светличной Ольга заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у артистки нет жалоб на самочувствие. Родственница Светличной рассказала, что у актрисы нет болевых ощущений, а опухоль ее не тревожит. По словам невестки актрисы, доктора сделают звезде биопсию, если посчитают нужным. Она добавила, что не считает сенсацией информацию о болезни свекрови.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Светличная отказалась лечить рак.

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