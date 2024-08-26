Отец Урганта признался, что не может уследить за творчеством сына

Телеведущий и актер Андрей Ургант признался в беседе с kp.ru, что не смотрел фильм «Во сне ты горько плакал» с сыном Иваном Ургантом в главной роли.

«Не могу за всем уследить», — поделился артист.

Ургант-старший добавил, что с его сыном все хорошо.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.

8 мая стало известно, что картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

Ранее Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в России.