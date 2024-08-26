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В Москве пройдет международная книжная ярмарка

Московская международная книжная ярмарка откроется 4 сентября

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Московская международная книжная ярмарка

37-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) откроется 4 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Ярмарка закончится 8 сентября. В ней примут участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и других стран — Азербайджана, Беларуси, Германии, Ирана, Китая, Кореи.

В рамках мероприятия пройдет более 200 встреч с писателями, презентаций книг, конференций и семинаров. На ней выступят такие авторы, как Лия Арден, Павел Басинский, Ринат Валиуллин, Вадим Верник, Ася Лавринович, Александра Маринина, Вадим Панов, Юрий Поляков, Захар Прилепин, Анна Ревякина, Екатерина Рождественская, Сергей Шаргунов, а также стендап-комики Евгений Чебатков и Расул Чабдаров.

На ММКЯ состоится демо-день индустриальных центров компетенций «Издательская деятельность и полиграфия», на котором будет представлен программный продукт для управления редакционным производственным процессом создания контента и подготовки к выпуску печатных и цифровых СМИ.

В эти дни пройдет Московская международная детская книжная ярмарка, на которой будут представлены только детские издательства. На ней пройдет награждение лауреатов Национальной премии в области детской и подростковой литературы. А также состоятся встречи с детскими писателями и поэтами Игорем Носовым, Алексеем Олейниковым, Антоном Соя, художниками-иллюстраторами Ольгой Ионайтис и Максимом Митрофановым, актером Антоном Шагиным и руководителем балетной мастерской Егором Симачевым.

Ранее в Москве прошла акция «Ночь кино».

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