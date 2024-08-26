Из праха О. Джей Симпсона сделали украшения

Из праха актера и спортсмена О. Джей Симпсона сделали украшения, рассказал его адвокат и распорядитель имущества Малькольм Лаверн. Об этом пишет TMZ.

Симпсона кремировали еще в апреле 2024 года, и взрослые дети дали согласие на превращение праха своего отца в украшения. Как распорядитель, Лаверн должен был предоставить письменное согласие на это действие.

Лаверн не уточнил, какие именно украшения достались детям, но часто, пишет издание, из праха делают ожерелья или браслеты с миниатюрными урнами в качестве подвесок.

Арнелле, Джейсону, Сидни и Джастину Симпсонам эти украшения обошлись примерно в $4,2 тысячи долларов, включая стоимость кремации.

Бывший игрок в американский футбол стал всемирно известен после резонансного дела о расправе над его женой Николь и ее любовником Рональдом Голдманом. Несмотря на неопровержимые доказательства, суд присяжных признал его невиновным. Спустя годы Симпсона все же посадили — за вооруженное ограбление.

Николь Браун Симпсон и О. Джей Симпсон были женаты семь лет, в браке родились двое детей. О. Джей Симпсона не стало 12 апреля в возрасте 76 лет после года борьбы с раком.

Ранее актер Оуэн Уилсон отказался играть адвоката О. Джея Симпсона в кино из-за личных убеждений.