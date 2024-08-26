Дом, в котором не стало Мэттью Перри, готовят к продаже

Особняк звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) готовят к продаже. О судьбе дома, в котором актера не стало в октябре 2023 года, сообщило издание The Sun.

Актер приобрел недвижимость за $6 млн в 2020 году и провел масштабный ремонт всего за несколько месяцев до трагического конца.

Уже после ухода артиста ремонт продолжился — очевидцы сообщили, что на доме установили новую крышу. Кроме того, возле дома видели припаркованную белую машину, но известно, что там никто не живет постоянно.

Согласно документам, Лиза Фергюсон, попечитель наследства Перри, всегда значилась владелицей дома.

Дом с четырьмя спальнями и тремя с половиной ванными комнатами пока не выставлен на продажу, предположительно, он обойдется потенциальному покупателю более чем в $6,5 млн.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Подозреваемые в причастности к незаконной поставке Перри наркотиков установлены, сейчас в их отношении ведется следствие.

Ранее семья Мэттью Перри поблагодарила полицию за работу после арестов обвиняемых.