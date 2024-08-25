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Анна Asti о мошенниках: «Страховаться никак невозможно»

Певица Анна Asti пожелала Долиной заработать больше, чем она потеряла из-за аферы

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Пресс-служба Анны Asti

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, поддержала народную артистку России Ларису Долину, которую обманули мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Анна Asti уверена, что никто не застрахован от аферы и обмана. Она заявила, что в современном мире очень много мошенничества.

«Мне кажется, страховаться никак невозможно, это дело случая, несчастного случая, очень грустного», — поделилась артистка.

Дзюба призналась, что верит в победу справедливости, правды и любви. Она пожелала Долиной заработать больше, чем та потеряла из-за злоумышленников.

«Я все еще надеюсь, что все будет хорошо, и придет много-много больше, чем, возможно, она могла потерять», — заявила певица.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

В тот же день Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее Басков вспомнил, как его чуть не обманули почти на 10 млн рублей.

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