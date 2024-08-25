Актер Белоголовцев о болезнях сына: «Какая-то черная дыра»

Актер Сергей Белоголовцев признался в шоу «Секрет на миллион», что его младший сын Евгений родился с ДЦП.

Белоголовцев рассказал, что беременность жены протекала стандартно. Пара не знала, что у них родится двойня, так как в то время не было УЗИ. Один сын появился на свет без проблем, а второй – с особенностями. У Евгения диагностировали ДЦП и порок сердца Тетрада Фалло при рождении.

По словам Белоголовцева, Тетрада Фалло – это одно из самых сложных и трудно оперируемых сердечных изменений. Он рассказал, что был огромный шанс, что его ребенка не станет. Актер рассказывал, что медики готовили его и жену к худшему исходу.

«Не было надежды, что он будет жить. Это была какая-то черная дыра», — поделился артист.

Белоголовцева возмущает, когда люди называют болезнь сына «испытанием» для него и жены от всевышнего.

«В ответ хочется послать и сказать: мне не надо испытаний, дайте мне здорового ребенка!» — отметил актер.

После рождения сына артист полгода находился без работы, чтобы во всем поддерживать жену. Белоголовцев признался, что очень тяжело переживал этот период. По словам актера, в минуты отчаяния он думал уйти из семьи.

«Но и уйти для меня было невозможно. Но при этом я не осуждаю мужчин, которые не выдерживают и уходят. Если человек не герой, и я сто раз не герой, он не выдерживает. У меня просто было больше сил, я выдержал», — рассказал артист.

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