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У российского актера из «Фантастических тварей» обнаружили долг

SHOT: актер Александр Кузнецов задолжал налоговой 222 тыс. рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Кузнецов задолжал ФНС 222 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, в России у Кузнецова сохранилось свое ИП. Компания занимается видеопродакшеном и производством медиаконтента. Последний заказ у фирмы был в 2019 году почти на 95 тысяч рублей. По данным SHOT, за это время у предприятия накопился долг в размере 222 тысяч рублей.

Александр Кузнецов переехал в Лондон после начала специальной военной операции на Украине. В интервью с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) актер признался, что не хочет сниматься в кино, спонсируемое государством, так как не будет иметь возможности высказаться об СВО.

«Я не зарекаюсь. Я готов возвращаться в Россию, если меня не посадят, если я смогу не молчать и делать на независимые деньги кино. Я уехал, потому что я хочу иметь возможность не молчать. Я готов бы был остаться, если бы я мог говорить», — рассказывал артист.

Александр Кузнецов известен по проектам «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Содержанки», «Сердце пармы», «Скиф», «Лермонтов», «Химера».

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