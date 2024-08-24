Шимпанзе «уволил» Илью Соболева с ТНТ

Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные стали новыми гостями «Шоу Воли». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.
Запашные привели в студию к Павлу Воле шимпанзе по имени Гермес. Они объяснили, что важно взаимодействовать с животными, а образ дрессировщика зря демонизируют.
Шимпанзе быстро освоился в студии, поцеловался с Павлом Волей и «согласился» занять кресло соведущего юмориста Ильи Соболева, примерив его фирменный галстук.
«Это самое быстрое увольнение на ТНТ», — пошутил Соболев.
Накануне певица Анна Семенович на «Шоу Воли» пожаловалась на сталкера, который преследовал ее во время работы в группе «Блестящие».
«Был один человек, который выслеживал меня в каждой квартире. Я поменяла из-за него три квартиры», — вспоминает она о необходимости часто менять арендованное жилье.
Ранее маленький сын Гоар Аветисян устроил скандал на свадьбе.