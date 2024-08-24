Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шимпанзе «уволил» Илью Соболева с ТНТ

Шимпанзе Запашного занял место комика Соболева на «Шоу Воли»

close
100%
ТНТ

Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные стали новыми гостями «Шоу Воли». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Запашные привели в студию к Павлу Воле шимпанзе по имени Гермес. Они объяснили, что важно взаимодействовать с животными, а образ дрессировщика зря демонизируют.

Шимпанзе быстро освоился в студии, поцеловался с Павлом Волей и «согласился» занять кресло соведущего юмориста Ильи Соболева, примерив его фирменный галстук.

«Это самое быстрое увольнение на ТНТ», — пошутил Соболев.

Накануне певица Анна Семенович на «Шоу Воли» пожаловалась на сталкера, который преследовал ее во время работы в группе «Блестящие».

«Был один человек, который выслеживал меня в каждой квартире. Я поменяла из-за него три квартиры», — вспоминает она о необходимости часто менять арендованное жилье.

Ранее маленький сын Гоар Аветисян устроил скандал на свадьбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами