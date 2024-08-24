Звезда «Дома-2» рассказала о жизни в тюрьме

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко, отсидевшая два года за мошенничество, рассказала о жизни в тюрьме. Воспоминаниями она поделилась с журналисткой Яной Чуриковой.

По словам Дашко, в тюрьме она читала книги. Звезда реалити заявила, что сначала ей дали три года тюрьмы, но она подала апелляцию. Срок был сокращен до двух лет: год из назначенного срока она провела в СИЗО, а еще год — непосредственно в тюрьме.

«Это, наверное, характер и возможность находить плюсы во всем», — назвала она способ пережить тяжелые условия.

Сейчас, утверждает Дашко, она может находить общий язык с любыми людьми.

«Я каждый раз плачу, потому что я сама не знаю, как это пережила», — говорит она.

Партнер помог телезвезде пережить кризис. После тюрьмы Дашко вышла за него замуж и родила двоих детей. До тюрьмы, уверена женщина, она не смогла бы оценить такого мужчину.

Дашко покинула проект в 2008 году. Через пять лет экс-участницу обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму. Известно, что Дашко обманывала застройщиков — забирала товар на продажу по одной цене, а отдавала по другой, разницу же оставляла себе. Сумма ущерба составила более 3 млн рублей. В 2015 году Дашко вышла на свободу, вскоре вышла замуж и занялась бизнесом.

В 2023 году Дашко объявила о возвращении на «Дом-2».

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