Лена Ленина рассказала, как едва не потеряла квартиру из-за мошенницы-арендаторши

Писательница и светская леди Лена Ленина вспомнила, как чуть не потеряла свою квартиру в Москве из-за мошенницы-арендаторши. Ее слова передает kp.ru.

Ленина обратилась в полицию, после того, как узнала из выписки ЕГРН, что у ее столичной недвижимости сменился собственник. Выяснилось, что экс-арендаторша подделала паспорт Лениной, а затем продала квартиру.

По словам Лениной, нотариус не заметил, что паспорт мошенницы был поддельный, а покупатель не стал разбираться, поскольку был рад заполучить квартиру в Москве за полцены.

По итогу писательница вернула свою недвижимость. Ей пришлось на протяжении года судиться за квартиру.

«Теперь рекомендую всем друзьям оформить запрет на сделку с недвижимостью в их отсутствие, и главное, никому не давать копию своего паспорта!» — заявила писательница.

Ленина подчеркнула, что решила рассказать свою историю после того, как стала известна похожая история певицы Ларисы Долиной. Если бы артистка публично не подтвердила, что ее обманули мошенники, то и Ленина «постеснялась» рассказывать свою историю.

Ранее телеведущая Кудрявцева вспомнила, что однажды стала жертвой мошенников.