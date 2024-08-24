Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Родился идеалом»: Олег Майами о секрете физической формы

Певец Олег Майами заявил, что круглые сутки работает над телом и не ест колбасу

close
100%
miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Олег Майами рассказал о секрете своей хорошей физической формы на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе. Его цитирует «Пятый канал».

Майами пошутил, что обладает идеальными данными от рождения.

«Я родился идеалом. Ничего с этим не могу поделать, мне просто приходится чуть-чуть где-то дорабатывать», — сказал артист.

Говоря серьезно, Майами заявил, что круглосуточно занимается «физической, ментальной и творческой проработкой» и не ест продукты, которые любят «пожрать» другие артисты и звезды — «колбасы, сыры и прочую дрянь», которых никогда нет в его райдерах.

Накануне певица Анна Семенович в передаче «Утро. ТНТ» призналась, что похудела с помощью российского варианта зарубежного лекарства «Оземпик».

Накануне Семенович рассказала, что проходит терапию с гештальт-психологом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами