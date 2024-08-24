«Родился идеалом»: Олег Майами о секрете физической формы

Певец Олег Майами рассказал о секрете своей хорошей физической формы на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе. Его цитирует «Пятый канал».

Майами пошутил, что обладает идеальными данными от рождения.

«Я родился идеалом. Ничего с этим не могу поделать, мне просто приходится чуть-чуть где-то дорабатывать», — сказал артист.

Говоря серьезно, Майами заявил, что круглосуточно занимается «физической, ментальной и творческой проработкой» и не ест продукты, которые любят «пожрать» другие артисты и звезды — «колбасы, сыры и прочую дрянь», которых никогда нет в его райдерах.

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