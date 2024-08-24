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«Бездушные твари»: друг Пухляша рассказал, кто мог осквернить могилу танцора

Продюсер Дворцов предположил, что могилу Пухляша осквернили подростки

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@dimakrasilove/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Друг танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова продюсер Сергей Дворцов рассказал о происшествии на могиле артиста. Дворцова цитирует aif.ru.

По словам Дворцова, он ошеломлен случившимся в городе Заринске Алтайского края.

«Эти люди — бездушные твари, которые это совершили. Они должны понести наказание, потому что, если говорить о том, где Дима сейчас находится, на небесах, то он это дело им просто возвратит», — не сомневается в возмездии продюсер.

Дворцов предположил, что вандалы, осквернившие могилу танцора — это подростки.

«Я надеюсь, что [инцидент] для них обернется в будущем уголовным наказанием. Будем принимать меры, возможно, нужно будет нанять специальных людей, которые наблюдали бы за могилой Димы, чтобы не допустить последующих инцидентов», — заключил он.

«Пухляша» из Little Big не стало в декабре 2023 года. У Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез.

О вандализме сообщила накануне мать артиста Галина Красилова.

«У Димы рамка портрета сломана, ленты сожжены, цветы выброшены. Портрет пытались порвать, не получилось», — возмутилась женщина.

Ранее участнику Slipknot обожгло лицо при взрыве.

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