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Участнику Slipknot обожгло лицо при взрыве

Музыкант Slipknot Сид Уилсон обжег лицо и руки при взрыве

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sidthe3rd/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский музыкант, диджей Slipknot Сид Уилсон был госпитализирован после того, как ему обожгло лицо при взрыве. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Супруг Келли Осборн рассказал, взрыв опалил ему брови, губы, руки и запястья. Что именно случилось, он не уточнил.

Когда медсестра спросила Уилсона о его последней прививке от столбняка, он признался, что делал прививку несколько лет назад, когда ему отрубило палец.

По словам Уилсона, он сделает все возможное, чтобы не пропустить предстоящий сентябрьский тур Slipknot.

Накануне на съемках нового музыкального клипа светской дивы Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе сгорел гримерный трейлер.

Хилтон снимала клип на свою новую песню «Bad Bitch Academy» с участием Хайди Клум и Меган Трейнор, когда трейлер загорелся. Сгорели все принадлежавшие Хилтон вещи и драгоценности, находившиеся в вагончике, но никто из участников съемочной группы не пострадал.

Ранее страдающий от тяжелого заболевания певец Андрей Губин рассказал о своем здоровье.

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